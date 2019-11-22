القائمة العربية المشتركة تدعو نتنياهو للتنحي والليكود يرد

دعا نواب القائمة العربية المشتركة إلى تنحية رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" من منصبه على الفور بكل طريقة ديمقراطية يسمح بها القانون.



ووفقًا لقناة "كان العبرية"، حذر أعضاء القائمة من أن "نتنياهو"، ينوي مواصلة التحريض ضد الجهات المسؤولة عن فرض القانون.



وأضافت القائمة المشتركة في بيان لها أن الجرائم التي ارتكبها نتنياهو والأكاذيب التي يروجها، تحولت بعد فترة طويلة الى اتهامات قضائية، ولكن الخطر من أقواله وتصرفاته ازدادت.



واعتبر أعضاء المشتركة أن رئيس الحكومة مستعد لكل شيء من أجل التملص من عقوبة السجن، حتى لو اقتضى الأمر إشعال حرب دامية سواء كانت داخل المجتمع الإسرائيلي أو في المنطقة.



أكد العديد من وزراء ونواب حزب الليكود تأييدهم لرئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، في أعقاب قرار المستشار القانوني للحكومة "افيحاي ماندلبليت"، تقديمه الى العدالة أمس معربين عن يقينهم ببراءته.



وقال وزير العدل "أمير أوحانا" في بيان، إنه فخور بالوقوف إلى جانب نتنياهو مثل باقي وزراء الحزب وأعضائه سوى اثنين.



يذكر أن النائب الليكودي "غدعون ساعار"، دعا مؤخرا إلى إجراء انتخابات تمهيدية لرئاسة الحزب.



وأيدت النائبة "ميخال شير"، موقف ساعر قائلة إنها تدعمه في قرار التنافس على قيادة الحزب.