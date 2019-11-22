روسيا تدعم مساعي الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

استقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا في الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان.



وبحسب شبكة "ال بي سي" اللبنانية، فإنه تم خلال اللقاء بحث الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في لبنان.



وأكد الجانب الروسي موقفه المبدئي والداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه والاستقرار السياسي الداخلي فيه، معبرا عن أمل موسكو في نجاح الجهود التي تبذلها قيادة البلاد، بما فيها مساعي الحريري الرامية الى ايجاد حل سريع يبنى على قاعدة التوافق الوطني حول اهم المسائل الداخلية الملحة.



وأوضحت أن من ضمنها صياغة وتشكيلة الحكومة الجديدة القادرة على ايجاد حلول فعالة للمشاكل الصعبة والمعقدة التي يعاني منها المجتمع اللبناني.