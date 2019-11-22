تريند الفن| انهيار فيفي عبده في جنازة شقيقتها.. ريهام سعيد تنهار من البكاء.. معركة سما المصري ورانيا يوسف على التريند

نشر قسم الفن بـ"صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة كبيرة من الأخبار، حقق بعضها قراءات عالية، وحصدت اهتمام آلاف القراء، من أبرزها:
شاهد.. لحظة انهيار فيفي عبده في جنازة شقيقتها
أصابت الفنانة فيفي عبده نوبة من البكاء في جنازة شقيقتها التي رحلت عن دنيانا فجر اليوم إثر صراع طويل مع المرض. وشيع أهالى وأقارب الفنانة فيفى عبده، منذ قليل، جثمان شقيقتها من مسجد السيدة نفيسة عقب أداء صلاة الجنازة عليها. وكانت قد أعلنت الفنانة فيفي عبده وفاة شقيقتها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام" .
معركة سما المصري ورانيا يوسف | ماذا فعلت الاخيرة بعد خطف التريند منها
عادت الفنانة رانيا يوسف لـ تتصدر مؤشر جوجل اليوم الجمعة، بعد مغادرة قائمة الأكثر بحثا، أمس الخميس، وحلول الراقصة سما المصري والفنانة شيما الحاج بدلا منها.
تأتي عودة رانيا يوسف لتصدر التريند كرد على الرسالة التي وجهتها الراقصة سما المصرى إليها بعد ظهورهما في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى أمس الأول الأربعاء.
حقيقة وجود خلافات بين عمرو دياب ودينا الشربيني
تسأل العديد من رواد السوشيال ميديا عن وجود خلافات بين عمرو دياب ودينا الشربيني، بسبب عدم حضورها عدة حفلات أخيرة له، بجانب عدم حضور الهضبة حفل إفتتاح القاهرة السينمائي بالرغم من تقديم دينا، للحفل.
بعد تصدرها التريند.. يسرا تقود أرخص سيارة في مصر
تصدرت الفنانة يسرا تريند جوجل اليوم الجمعة بعد مشاركتها في افتتاح فعاليات الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي تم افتتاحه يوم الأربعاء الماضي، وهي المرة الثانية التي تتصدر فيها مؤشر البحث خلال أسابيع.
وقالت الفنانة يسرا إنها سعيدة بمشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، موضحة أن تكريمها الأخير من أعظم التكريمات التي كرمتها من قبل.
سيبوني في حالي بقى.. ريهام سعيد تنهار من البكاء .. فيديو
ظهرت الإعلامية ريهام سعيد، من خلال فيديو لايف عبر حسابها الرسمي على موقع "الإنستجرام"، ونفت تعليقها على قرار خلع صابرين الحجاب.
وأكدت أنها ليس لديها حساب على موقع "تويتر"، وأن قرار لبس الحجاب او خلعه ما هو إلا مسألة شخصية، لكنها وجهت رسالة غير مباشرة للفنانة حلا شيحة.
شاهد.. لحظة انهيار فيفي عبده في جنازة شقيقتها
أصابت الفنانة فيفي عبده نوبة من البكاء في جنازة شقيقتها التي رحلت عن دنيانا فجر اليوم إثر صراع طويل مع المرض. وشيع أهالى وأقارب الفنانة فيفى عبده، منذ قليل، جثمان شقيقتها من مسجد السيدة نفيسة عقب أداء صلاة الجنازة عليها. وكانت قد أعلنت الفنانة فيفي عبده وفاة شقيقتها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام" .
معركة سما المصري ورانيا يوسف | ماذا فعلت الاخيرة بعد خطف التريند منها
عادت الفنانة رانيا يوسف لـ تتصدر مؤشر جوجل اليوم الجمعة، بعد مغادرة قائمة الأكثر بحثا، أمس الخميس، وحلول الراقصة سما المصري والفنانة شيما الحاج بدلا منها.
تأتي عودة رانيا يوسف لتصدر التريند كرد على الرسالة التي وجهتها الراقصة سما المصرى إليها بعد ظهورهما في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى أمس الأول الأربعاء.
حقيقة وجود خلافات بين عمرو دياب ودينا الشربيني
تسأل العديد من رواد السوشيال ميديا عن وجود خلافات بين عمرو دياب ودينا الشربيني، بسبب عدم حضورها عدة حفلات أخيرة له، بجانب عدم حضور الهضبة حفل إفتتاح القاهرة السينمائي بالرغم من تقديم دينا، للحفل.
بعد تصدرها التريند.. يسرا تقود أرخص سيارة في مصر
تصدرت الفنانة يسرا تريند جوجل اليوم الجمعة بعد مشاركتها في افتتاح فعاليات الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي تم افتتاحه يوم الأربعاء الماضي، وهي المرة الثانية التي تتصدر فيها مؤشر البحث خلال أسابيع.
وقالت الفنانة يسرا إنها سعيدة بمشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، موضحة أن تكريمها الأخير من أعظم التكريمات التي كرمتها من قبل.
سيبوني في حالي بقى.. ريهام سعيد تنهار من البكاء .. فيديو
ظهرت الإعلامية ريهام سعيد، من خلال فيديو لايف عبر حسابها الرسمي على موقع "الإنستجرام"، ونفت تعليقها على قرار خلع صابرين الحجاب.
وأكدت أنها ليس لديها حساب على موقع "تويتر"، وأن قرار لبس الحجاب او خلعه ما هو إلا مسألة شخصية، لكنها وجهت رسالة غير مباشرة للفنانة حلا شيحة.