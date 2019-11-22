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فن

سيبوني في حالي بقى.. ريهام سعيد تنهار من البكاء .. فيديو

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:23 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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آيه عاطف
ظهرت الإعلامية ريهام سعيد، من خلال فيديو لايف عبر حسابها الرسمي على موقع "الإنستجرام"، ونفت تعليقها على قرار خلع صابرين الحجاب.

وأكدت أنها ليس لديها حساب على موقع "تويتر"، وأن قرار لبس الحجاب او خلعه ما هو إلا مسألة شخصية، لكنها وجهت رسالة غير مباشرة للفنانة حلا شيحة.

قالت ريهام:" كلنا حرين لكن ماتحللوش الحاجة وتنشروها .. ده اجتهاد شخصي وكلنا بشر.. ف محدش يطلع يقول الحجاب مش مهم او بنه مش فرض".

كما عبرت عن حزنها بسبب تركها مجال الإعلام بهذة الطريقة، ووجهت رسالة للجمهور والصحفيين وهي تبكي، قائلة :"سيبوني في حالي بقى"، إحنا كنا بنعمل حاجات مهمة جدًا بس الموضوع انتهى بشكل مش حقيقي.

يذكر أن ريهام سعيد تركت مجال الإعلام بعد حلقتها الأخيرة عن مرضى السمنة والتي أزعجت الكثيرين، وأغضبت الجمهور والفنانين منها.

 
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