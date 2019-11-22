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فن

حقيقة وجود خلافات بين عمرو دياب ودينا الشربيني

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:20 م
عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
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آيه عاطف
تسأل العديد من رواد السوشيال ميديا عن وجود خلافات بين عمرو دياب ودينا الشربيني، بسبب عدم حضورها عدة حفلات أخيرة له، بجانب عدم حضور الهضبة حفل إفتتاح القاهرة السينمائي بالرغم من تقديم دينا، للحفل.

ونفت دينا الشربيني، كل ما تردد من أقاويل، بحضورها حفل عمرو دياب، الأخير ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 41.

كما أكد مقربون منهما أن علاقتهما ببعضهما البعض جيدة جدًا، ولا يوجد أي نوع من أنواع الخلافات، وأن كل ما يتردد هو مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة.

وساند عمرو دياب، دينا بوجوده في كواليس مسلسلها "مليكة"، ومسلسل "زي الشمس" الذي عُرض رمضان الماضي وحقق نجاح كبير جدًا.

بينما حرصت دينا الشربيني، على الوجود مع عمرو، في أغلب حفلاته الغنائية سواء داخل مصر او خارجها، كما قام عمرو بتقديمها للجمهور في إحدى حفلاته قائلًا :"برج الحوت أهو".
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