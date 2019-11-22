مصطفي بكري: مؤتمر أفريقيا يهدف لتحقيق النمو الشامل للقارة السمراء

قال الإعلامي والبرلماني "مصطفي بكري"، إن منتدي إفريقيا الذي بدأ برئاسة وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهدف لنمو شامل في القارة الافريقية السمراء.



وأضاف بكري، خلال تقديمة برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الرئيس تحدث عن المشروعات القومية الكبرى، فضلا عن التنمية الشاملة في أفريقيا السمراء واحتياجها لـ تعاون القطاع الخاص.



وتابع، أن الاستثمار في أفريقيا أرتفع بشكل كبير حسب ما ذكرت وزيرة الدولة للاستثمار الدكتورة "سحر نصر"، لافتا إلي أن المشاركين في ذلك المنتدى تحدثوا عن الفرص الواعدة التي تطرحها مصر.



وأشار "بكري"، إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بشكل واضح عن كم التطور التي وصلت له مصر، بالإضافة لتعزيز دور العاصمة الإدارية الجديدة في ذلك التطور.



وأوضح بكري، أن المؤتمر يستمر لمده يومين للتباحث حول كافة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالقارة الأفريقية السمراء.