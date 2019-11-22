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أخبار البلد

السيسى لـ وزير خارجية المغرب: مصر حريصة على دفع أطر التعاون الثنائي في شتى المجالات

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:38 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ناصر بوريطة، وزير خارجية المملكة المغربية، وذلك على هامش مؤتمر أفريقيا للاستثمار 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على الدفع قدمًا بأطر التعاون الثنائي مع المغرب على شتى الأصعدة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات في كافة المجالات والانطلاق بها إلى آفاق أرحب وأوسع تتناسب مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه؛ نقل الوزير المغربي تحيات الملك محمد السادس إلى الرئيس السيسي، مؤكدًا اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي،
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