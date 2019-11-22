في اللحظات الاخيرة.. كوت ديفوار تتعادل وتجبر مصر على اللجوء إلى الوقت الإضافي



وكانت أول تسديدة من جانب منتخب مصر بأول دقيقة عن طريق أحمد رمضان بيكهام، إلا أنها كانت بعيدة عن خط المرمى.



وسيطر منتخب مصر على الكرة في وسط ملعب كوت ديفوار، وسط تراجع كبير لخطوط لاعبي ساحل العاج خلف الكرة.



وشهدت المواجهة حضور المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة السابق.



وطالب مصطفى محمد بالحصول على ركلة جزاء بالدقيقة 18، وذلك عقب تسديدة صاروخية ارتطمت في أحد مدافعي كوت ديفوار.



ورفض الحكم منح لاعبي كوت ديفوار ركلة جزاء بالدقيقة 23، وذلك عقب عرقلة من جانب محمد عبدالسلام مع أحد مهاجمي منتخب كوت ديفوار، وسط غضب شديد من الجهاز الفني لساحل العاج.



وكان منتخب مصر قريبا من الهدف الأول بالدقيقة 25 وذلك بعد لقطة مهارية من رمضان صبحي، إلا أن الحارس وخط دفاع كوت ديفوار نجحا في قتل خطورتها.



وسدد كريم العراقي تسديدة قوية من خارج منقطة الجزاء بالدقيقة 26، إلا أنها لم تصب مرمى ساحل العاج.



ونظم لاعبو منتخب كوت ديفوار هجمة مرتدة سريعة، إلا أن المدافع المصري أسامة جلال نجح في إفسادها وقطع الكرة.



وسجل الهدف كريم العراقي بالدقيقة 36، وذلك عقب تمريرة عرضية أرضية من رمضان صبحي.



وحاول منتخب كوت ديفوار العودة من جديدة بهجمة خطيرة بالطريقة ذاتها التي سجل بها منتخب مصر هدفه الأول، إلا أن المدافع أسامة جلال نجح في إخراج الكرة إلى ركلة ركنية.



واحتسب الحكم ركلة حرة لصالح كوت ديفوار عقب خطأ من جانب أحمد فتوح وأحمد رمضان بيكهام في الدقيقة 42، وسددها اللاعب بشكل مباشر، إلا أنها ارتطمت في القائم.



*الشوط الثاني*



وكاد منتخب مصر ان يسجل ثاني اهدافه في الشوط الثاني بالدقيقة 50، وذلك بعد هجمة خطيرة من جانب كريم العراقي، الا ان دفاع كوت ديفوار تمكن في استخلاص الكرة.



وحاول منتخب كوت ديفوار السيطرة على الكرة في وسط ملعب منتخب مصر، الا ان لاعبي المنتخب المصري، تمكنوا من السطيرة على الكرة.



وحصل عمار حمدي، على بطاقة صفراء وذلك عقب خطأ ضد احد لاعبي وسط ملعب كوت ديفوار.



وتراجع منتخب مصر الي خطوط الدفاع، وسط سيطرة من جانب منتخب كوت ديفوار على الكرة في وسط الملعب.



وبالدقيقة 65 راوغ رمضان صبحي دفاع لاعب كوت ديفوار، الا ان الكرة خرجت لركلة مرمى لصالح منتخب ساحل العاج.



وبالدقيقة 70 سدد مهاجم كوت ديفوار كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، الا ان الحارس محمد صبحي تمكسن من التصدي لها.



وفي الدقيقة 74 اهدر كريم العراقي هدف محقق لمنتخب مصر، وذلك عقب تلقيه تمريرة عرضية وتسديدها بشكل خاطئ بعيد عن المرمى.



وفي الدقيقة 81 اجرى منتخب مصر اول تبديلاته بخروج مصطفى محمد، ونزول صلاح محسن بدلًا منه.



وحصل احمد ابوالفتوح على بطاقة صفراء بالدقيقة 87 وذلك بعد عرقلته لمهاجم منتخب كوت ديفوار على حدود منطقة الجزاء.



وسجل منتخب كوت ديفوار هدف التعادل عن طريق ابوبكر دومبيا بالدقيقة 88 من عمر الشوط الثاني.





انتهى الوقت الأصلي الذي يجمع منتخب مصر الاوليمبي ونظيره منتخب كوت ديفوار بالتعادل بهدف لكل منهما بالمباراة التي تجمعهما بالوقت الحالي بنهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.وسجل هدف منتخب مصر كريم العراقي بالدقيقة 36، بينما سجل هدف كوت ديفوار ابوبكر دومبيا بالدقيقة 88*الشوط الأول*