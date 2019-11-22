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توك شو

خبير يكشف فوائد القمر الصناعي طيبة 1 وتأثيره على جودة الاتصالات.. فيديو

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:09 م
أرشيفية
أرشيفية
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خالد محيي الدين
قال الدكتور "محمود عبد العزيز"، أستاذ علوم الاتصالات بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن هناك العديد من أنواع الأقمار الصناعية، ولكن النوع الفريد الذي تطلقه مصر "طيبة 1" يتعلق بمجال الاتصالات.

وأشار "عبد العزيز" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلى أن القمر يستطيع تغطية بقعة كبيرة في المنطقة العربية في شمال أفريقيا ودول حوض النيل.

وأضاف "محمود عبد العزيز" أستاذ علوم الاتصالات بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أن القمر الصناعي طيبة 1 سيؤثر بشكل كبير على عمل الاتصالات داخل مصر، للوصول لكافة المناطق غير الحاصلة علي تغطية جيدة لشبكات المحمول.

ونوه أستاذ علوم الاتصالات، إلى أن القمر الصناعي الجديد سيكون له دور كبير في جودة خدمة الإنترنت أيضا، ورفع كفائتها وسرعتها بشكل كبير، نظرا لتعويضه للأساليب القديمة.

وتابع، أن تطوير الانترنت والاتصالات تساهم بالطبع في دعم مجالات عديدة مثل التعليم والصحة، نظرا لسهولة الاتصالات والمكالمات بشكل أكبر وأوسع نطاقا.
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