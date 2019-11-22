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مرأة

على غرار رانيا يوسف | درة تشعل إنستجرام بـ فستان بدون بطانة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:21 م
درة
درة
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة التونسية درة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

ظهرت درة فى الصور بفستان أنيق على نهج الفنانة رانيا يوسف "بدون بطانة" ، مما ميز إطلالتها، الفستان من قماش الشيفون ذي الألوان المتداخلة كما أنه مكشوف من منطقة البطن تاركة شعرها منسدلا على كتفيها.

أما من الناحية الجمالية فوضعت درة ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها، واعتمدت على خصلات شعرها المبللة المنسدله على كتفيها.

لم تتكلف درة كثيرا في ارتداء المجوهرات واكتفت بقرط، وانسيال وخاتم فى احدى يديها.

اختارت درة لون الشعر البني الفاتح المتناسق مع نفس أغلب لون الفستان وهو البني أيضا.

اليكم إطلالة درة  ... 
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