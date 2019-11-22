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توك شو

هانى شنودة يروى قصة اعتقاله ضمن جماعة الإخوان

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:26 م
هاني شنودة
هاني شنودة
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خالد محيي الدين
قال الموسيقار "هاني شنودة"، إنه اعتقل خلال ستينيات القرن الماضي ضمن أعضاء من جماعة الإخوان، حيث قبض عليه بسبب اعتصام داخل الجامعة.

وأوضح "شنودة" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الاعتصام بدأ بعد ضم كليتي التربية الموسيقية بنين وبنات معا خلال العام الرابع للدراسة، ليفاجئوا بتداخل المواد الدراسية واختلاف المناهج بين كل من طلاب الكليتين.

ونوه، إلى أنه لم يكن مشاركا في أي من تلك الاعتصامات ولكنه كان فاكهي واجتماعي متوسع العلاقات داخل الجامعة، ليفاجئ أن عميدة الكلية قامت بالإبلاغ عن اربعة من الناشطين، كان اسمه من بينهم.

وتابع، أن تلك الأحاديث تصادفت مع اعتصام الإخوان داخل جامعة الأزهر وعين شمس، حين قبض عليهم وحجزوا مع الإخوان المسلمين.

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