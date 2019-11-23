ترامب يشكر أمير قطر.. لهذا السبب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب شكر أمير قطر، تميم بن حمد، على دوره في تحرير رهينتين كانا محتجزين لدى حركة "طالبان" منذ 2016.



وذكرت الخارجية أن ترامب أعرب خلال المكالمة عن "التقدير العميق لمساعدة قطر" في إطلاق سراح الأستاذين الجامعيين، الأمريكي كيفن كينج، والأسترالي تيموثي ويكس اللذين أفرجت "طالبان" عنهما الثلاثاء الماضي.



وكان البيت الأبيض أشاد بالإفراج عن الرهينتين، فيما وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخطوة بأنها "مبادرة حسن نية".