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سيارات

أسعار سيتروين الجديدة اليوم في مصر

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:37 ص
صورة أرشيفية ـ سيارة
صورة أرشيفية ـ سيارة ستروين
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اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات ، التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات:

وفي هذا التقرير، نستعرض اسعار سيتروين اليوم في مصر

ستروين سى اليزيه 2019 تبدأ من 225.400 حتي 255.000 لأعلى فئة

ستروين جراند بيكاسو c4
citroen grand c4 picasso تبدأ من 405.900 حتي 420.000 لأعلى فئة

citroen c3 aircross تبدأ من 269.900 حتي 345.000 لأعلى فئة

citroen c5 aircross 2020 تبدأ من 439.000 حتي 539.000 لأعلى فئة
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