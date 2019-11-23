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منوعات

بسبب القيادة المتهورة.. حفل تخرج تحول إلى سرادق عزاء

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
حفل تخرج تحول إلى
حفل تخرج تحول إلى سرادق عزاء
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مريم صليب
تحول يوم حفل التخرج إلى عزاء ونواح وبكاء بعد أن فقدت أسرة الأب أثناء عودته من حفل تخرج إبنه بسبب السرعة الكبيرة التي كان يقود بها سائق السيارة .

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية أن داني البالغ من العمر 56 لقي مصرعه أثناء عودته إلى المنزل في يوم حفل تخرج ابنه من الجامعة من كلية الهندسة .

وحسب تحقيقات الشرطة أن السائق كان يقود السيارة بسرعة شديدة ولم يلتفت أنه تخطى السرعة المسموحة في ذلك الطريق واصطدم بشاحنة كبيرة .

وتسبب الاصطدام في تهشيم السيارة وإصابة السائق بجروح بالغة الخطورة ، أما عن الأب لقي مصرعه في الحال بسبب إصابته بنزيف في المخ .

عاد الإبن إلى المنزل فخور بذاته وسعيد بنجاحه ، وجد المنزل يتشح بالسواد والبكاء يغمر المكان وأخبرته والدته بأن والده توفى أثناء عودته إلى المنزل .
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