بسبب القيادة المتهورة.. حفل تخرج تحول إلى سرادق عزاء

تحول يوم حفل التخرج إلى عزاء ونواح وبكاء بعد أن فقدت أسرة الأب أثناء عودته من حفل تخرج إبنه بسبب السرعة الكبيرة التي كان يقود بها سائق السيارة .



وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية أن داني البالغ من العمر 56 لقي مصرعه أثناء عودته إلى المنزل في يوم حفل تخرج ابنه من الجامعة من كلية الهندسة .



وحسب تحقيقات الشرطة أن السائق كان يقود السيارة بسرعة شديدة ولم يلتفت أنه تخطى السرعة المسموحة في ذلك الطريق واصطدم بشاحنة كبيرة .



وتسبب الاصطدام في تهشيم السيارة وإصابة السائق بجروح بالغة الخطورة ، أما عن الأب لقي مصرعه في الحال بسبب إصابته بنزيف في المخ .



عاد الإبن إلى المنزل فخور بذاته وسعيد بنجاحه ، وجد المنزل يتشح بالسواد والبكاء يغمر المكان وأخبرته والدته بأن والده توفى أثناء عودته إلى المنزل .