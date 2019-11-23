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فن

أيام قرطاج المسرحية تكرم سمير العصفورى

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:43 ص
سمير العصفوري
سمير العصفوري
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محمد نبيـل
قررت إدارة مهرجان أيام قرطاج المسرحية فى دورته الـ 21 المخرج المسرحي المصري الكبير سمير العصفوري ضمن قائمة رموز مسرحية سيتم تتويجها في الدورة المقبلة، والتي ستنطلق يوم 7 ديسمبر 2019.

وأوضح المهرجان فى بيان صحفى أن التتويج يختلف عن التكريم حيث إن الأول يكون للقامات والرموز المسرحية الكبيرة مثل مخرجنا الكبير سمير العصفوري .

يذكر أن الفنان سمير العصفوري من مواليد مدينة بورسعيد وتخرج في كلية الآداب جامعة عين شمس قسم اللغة العربية في عام 1960، ثم إلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وتخرج عام 1964 كأول دفعته بعدها عين ممثلًا ثم مخرجًا بفرق التليفزيون التى أنشأها الوزير عبدالقادر حاتم، والسيد بدير وعمل مدرسًا للتمثيل بالمعهد العالي للتربية الموسيقية عام 1967.

ثم عين مخرجًا بالمسرح القومي في عام 1971 ثم مدرسًا للتمثيل بالمعهد العالى للفنون المسرحية عام 1975، كما عُين مديرًا عامًا لمسرح الطليعة ثم المسرح الحديث ثم المسرح القومي وعمل بالتمثيل فى بعض الأفلام والمسرحيات وأخرج العديد من المسرحيات لمسرح الدولة والمسرح الخاص والتليفزيون المصري والعربي.

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