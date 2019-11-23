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أخبار البلد

الارصاد: طقس اليوم معتدل على كافة الانحاء نهارًا مائل للبرودة ليلًا

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:56 ص
الارصاد
الارصاد
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رامى المهدى
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانا بشأن طقس اليوم السبت 23 نوفمبر 2019، محذرة من زيادة اللشبورة المائية في ساعات الصباح.

وأوضحت، أنه يسود طقس معتدل على كافة الانحاء نهارًا مائل للبرودة ليلًا .

وعن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالأتي:

القاهرة 13 24
شبين الكوم 13 24
طنطا 13 24
دمنهور 14 23
الإسكندرية 14 23
بلطيم 14 24
مطروح 14 22
السلوم 12 22
سيوة 11 23
الطور 16 24
شرم الشيخ 19 27
الغردقة 16 28
مرسى علم 19 27
الفيوم 14 25
بنى سويف 10 25
المنيا 10 25
أسيوط 11 26
سوهاج 13 27
قنا 14 27
الأقصر 15 28
أسوان 16 28
أبوسمبل 14 28
الوادى الجديد 10 28
شلاتين 21 29
ابو رماد 21 28
بورسعيد 17 23
دمياط 17 22
الزقازيق 13 23
الاسماعيلية 10 24
السويس 13 24
العريش 09 23
رفح 09 22
رأس سدر 14 23
نخل 05 22
نويبع 18 24
طابا 15 21
كاترين 04 18
حلايب 23 28
رأس حدربة 21 27
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