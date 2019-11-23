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هنتغدى إيه.. دجاج كريسبي على طريقة الشيف زينب مصطفى.. والحلو: كريم كراميل

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:31 م
هنتغدى إيه.. دجاج
هنتغدى إيه.. دجاج كريسبي على طريقة الشيف زينب مصطفى والحلو:
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رضوى حسام
يحتاج العديد من الأشخاص إلى تناول أطعمة محلات الوجبات السريعة لكننا نخشى الجودة والنظافة، لذلك سنعرض لكِ طريقة عمل دجاج كرسبي بأفضل وأوفر طريقة لتستمتعي بأحلى وجبة غداء مغذية ومضمونة أنتِ وأسرتك.

مقادير طريقة عمل دجاج كريسبي
6 دبوس دجاج
بيض
رشة جوزة الطيب / ملح / فلفل أبيض / ورق لورا مطحون / فلفل اسود
كوب لبن
نصف ملعقة صغيرة بقدونس مفروم نصف
نصف ملعقة صغيرة بودرة بصل/ نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم
نصف ملعقة صغيرة بابريكا / نصف ملعقة صغيرة زعتر
نصف ملعقة صغيرة كاري/ نصف ملعقة صغيرة شطة
كوب دقيق
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
بصلة
زيت للقلي

طريقة تحضير دجاج كريسبي:
* يسلق الدجاج في الماء المغلي على النار مع الحبهان وورق اللورا والبصل والملح.
* يوضع الدجاج المسلوق في الماء المثلج لتبرد وتتماسك.
* يخلط الدجاج مع التوابل والملح والفلفل الأسود.
* يخلط البيض واللبن والملح والفلفل الأبيض وجوزة الطيب.
* يقلب الدجاج المتبل في خليط التتبيلة، ثم في خليط الدقيق والبيكنج بودر وبودرة الثوم وبودرة البصل.
* ثم تقلى في الزيت على النار.

مقادير كريم كراميل
2 كوب لبن
4 بيضة
4 باكو فانيليا
نصف كوب سكر الكراميل
2 ملعقة كبيرة ماء

طريقة تحضير كريم كراميل:
* اخلطى السكر والماء فى طاسة على النار حتى يسيح ويتغير لونه ويصبح كراميل وضعى الخليط فى قاع قالب.
* اضربى فى الخلاط اللبن والبيض والفانيليا والسكر.
* صبى الخليط فى القالب وضعيه فى صينية بها ماء وأدخليها الفرن حتى النضج.
* ضعى الكريم كراميل فى الثلاجة واقلبيه وقدميه.
هنتغدى إيه.. دجاج كريسبي على طريقة الشيف زينب مصطفى.. والحلو: كريم كراميل
هنتغدى إيه.. دجاج كريسبي على طريقة الشيف زينب مصطفى.. والحلو: كريم كراميل
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