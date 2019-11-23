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رياضة

لاعب الزمالك ينهي البرنامج التأهيلي ويشارك في التدريبات أساسيًا

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:20 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
شارك محمد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي تقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وانتهى حسن من البرنامج التأهيلي الخاص به، وشارك في تدريبات الفريق بشكل طبيعي لتجهيزه الفترة المقبلة.

في الوقت نفسه اكتفى يوسف إبراهيم "أوباما" صانع العاب الفريق بخوض تدريبات خاصة في الجيم على هامش تدريبات اليوم.

ويعاني أوباما من نزلة برد، ويخضع لتدريبات خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

فيما منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الصربي ميتشو لاعب الفريق عبدالله جمعة راحة من التدريبات الجماعية اليوم.

وحصل جمعة على إذن سابق من الجهاز الفني لبعض الظروف الخاصة به.

ومن جهة أخري حصل مصطفى محمد ومحمد عبد السلام لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفني بسبب الإجهاد عقب انتهاء مشاركتهما بشكل أساسي في مباريات المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة مؤخرا.
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