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مرأة

تشعر بالتشتت . ٢٤ نوفمبر.. ما هى نصيحة الأبراج فى عيد ميلادك؟

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:03 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد نصيحة الأبراج للمواليد ٢٤ نوفمبر.


شخصية اليوم في علم الأرقام..


إذا كنت مولودا في يوم 24 نوفمبر فإن ذلك يعني أنك حساس وعاطفي، ولديك حس فني وروح كرم واستعداد للتضحية.. أنت أيضا محب لعائلتك جدا وتتمسك بجذورك، كما أنك تهتم جدا بانتقاء أصدقائك.

نصيحة:

عام ٢٠٢٠ يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.


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