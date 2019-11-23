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توك شو

أحمد موسى مشيدا بـ رمضان صبحى: كان حدوتة طول البطولة | شاهد

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:44 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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توك شو
هنأ الإعلامى أحمد موسى، منتخب مصر الأوليمبى تحت الـ 23 عاما، قائلا "عملوا حالة فى كل شوارع مصر امبارح كل التحية والتقدير".

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "بتوع بى إن حاولوا يضايقونا إمبارح بالخروج لفاصل فى كل أغنية وطنية".

واكمل: "منتخب مصر قدم أداء رائعا طوال البطولة وجهاز منتخب مصر بقيادة شوقى غريب كان على قدر المسئولية".

وحقق منتخب أوليمبي الفراعنة بقيادة شوقي غريب الفوز على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1 وتوج باللقب الأول لبطولة أمم إفريقيا بعدما نجح فى حجز تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وأشاد الإعلامى أحمد موسى، بـ رمضان صبحى لاعب المنتخب الاولمبى قائلا:"رمضان كان حدوتة خلال البطولة".

يذكر أنه فى شهر يناير عام 2018 قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة المهندس هاني أبو ريدة تعيين شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول مديرًا فنيًا للمنتخب الأولمبي نظير راتب شهري 150 ألف جنيه.
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