ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول و مانشستر سيتي



1- ليفربول 37 نقطة

2- ليستر سيتي 29 نقطة

3- مانشستر سيتي 28 نقطة

4- تشيلسي 26 نقطة

5- ولفرهامبتون 19 نقطة

6- شيفيلد يونايتد 17 نقطة

7- توتنهام 17 نقطة

8- آرسنال 17 نقطة

9- مانشستر يونايتد 16 نقطة

10- بورنموث 16 نقطة

11- بيرنلي 15 نقطة

12- برايتون البيون 15 نقطة

13- نيوكاسل 15 نقطة

14- كريستال بالاس 15 نقطة

15- إيفرتون 14 نقطة

16- وست هام 13 نقطة

17- أستون فيلا 11 نقطة

18- نورويتش سيتي 10 نقاط

19- واتفورد 8 نقاط

20- ساوثهامبتون 8 نقاط

حقق مانشستر سيتي، فوزا ثمينا على ضيفه فريق تشيلسي، بنتيجة 2 – 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب "الاتحاد"، فى قمة مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.كما نجح فريق ليفربول في تحقيق فوز مثير على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب سيلهرست بارك.وفي نتائج المباريات الأخرى واصل إيفرتون السقوط وهذه المرة ضد فريق نورويتش سيتي في مفاجأة كبيرة بنتيجة بهدفين دون رد.