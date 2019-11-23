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رياضة

محمد صلاح فى آخر القائمة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:21 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق مانشستر سيتي، فوزا ثمينا على ضيفه فريق تشيلسي، بنتيجة 2 – 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب "الاتحاد"، فى قمة مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما نجح فريق ليفربول في تحقيق فوز مثير على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب سيلهرست بارك.

وفي نتائج المباريات الأخرى واصل إيفرتون السقوط وهذه المرة ضد فريق نورويتش سيتي في مفاجأة كبيرة بنتيجة بهدفين دون رد.

وإلى ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كما جاء كالتالي :

1- جيمي فاردي يتصدر الترتيب برصيد 12 هدفًا
2- تامي أبراهام .. 10 أهداف
3- سيرجيو أجويرو .. 9 أهداف
4- ساديو ماني .. 8 أهداف
5- بيير إيمريك أوباميانج .. 8 أهداف
6- رحيم ستيرلنج .. 7 أهداف
7- هاري كين .. 7 أهداف
8- محمد صلاح .. 6 أهداف
9- كريس وود .. 6 أهداف
10- ماركوس راشفورد .. 6 أهداف
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