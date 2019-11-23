الاجتماع الأول للجنة الثقافة والفنون بحزب إرادة جيل بحضور الفنان أحمد سلامة

اجتمعت مساء اليوم لجنة "الثقافة والفنون" علي مستوي الجمهورية بحزب إرادة جيل تحت إشراف رئيس الحزب المهندس تيسير مطر، بمقر الحزب بوسط القاهرة ،حيث رأس الاجتماع الفنان أحمد سلامة أمين عام لجنة الثقافة والفنون بالحزب .



جاء ذلك بحضور الإعلامي محمود نفادي، وعاطف الأشموني نائب رئيس الحزب، وعدد من أعضاء اللجنة على مستوى الجمهورية، وقد تناول الاجتماع الحديث عن تأثير القوي الناعمة والسوشيال ميديا، وغيرها من القضايا الفنية والثقافية .



بدأ "سلامة" كلمته بالترحيب بالحضور ، ثم عبر عن سعادته بتوليه لجنة الثقافة والفنون علي مستوي الحزب ، ووصفه بالحزب الجاد ، وقال أن لديه خطة طموحة لتحقيق أهداف الحزب ، من خلال الاستعانة بالشباب من أعضاء الحزب من شتى محافظات مصر ، فالشباب المجتهد الواعي هو جوهر العمل الحزبي واداته لتحقيق اهداف الحزب من الوصول لجميع افراد المجتمع .



وأضاف: "أطالب بعمل ورش تمثيلية خاصة بالحزب ، فنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي يقيم ورشا تمثيلية علي جميع انحاء الجمهورية ، واريد ان احذو حذوه ، وقمت بالفعل بالتدريس في أربع ورش تمثيلية وهو ما أريد تكراره ، ومن المقرر ان تدوم الورشة لـ 3 أشهر ونصف الشهر، ثلاثه أيام في الأسبوع ، ولكن ما يميز ما سنقوم به من ورش هو أني انقل خبرة مواقع التصوير من خلال عملي كممثل وهو ما لن يستطع المحاضر العادي تقديمه .



وتابع: "عانيت في بداية حياتي من رفض والدي لالتحاقي بمعهد الفنون المسرحية ، مما دفعني بالالتحاق بالمعهد، وهو ما فعلته دون علمه".