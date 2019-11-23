الاتحاد الآسيوي يعتمد زيادة أندية دوري الأبطال

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السبت، قرار زيادة أندية مسابقة دوري أبطال آسيا من 32 إلى 40 ناديًا، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة المسابقات في الاتحاد القاري، في طوكيو العاصمة اليابانية، وذلك قبيل إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بين الهلال وأوراوا ريد دايموندز الياباني.



وخلال الاجتماع صادقت اللجنة أيضًا على اعتماد خطوة لتطوير مسابقات المنتخبات الوطنية، حيث تقرر استحداث أسبوع كرة القدم في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.



وحسب النظام الجديد فإن عدد مقاعد أفضل 6 اتحادات وطنية في التصنيف من كل منطقة سيبقى على حاله دون تغيير، ولكن سيتم منح مقاعد إضافية للاتحادات الوطنية المصنفة من 7 إلى 10، وسوف يتم استحداث مجموعة جديدة إضافية في كل منطقة من غرب وشرق آسيا اعتبارًا من نسخة 2021.



كما أوصت اللجنة أنه في حالة عدم نجاح الفريق الفائز بلقب دوري أبطال آسيا، بالحصول على مقعد للنسخة التالية من خلال الدوري المحلي، فإنه يحصل على مقعد في الأدوار التمهيدية للبطولة، وينطبق ذات الأمر على كأس الاتحاد الآسيوي، حيث يحصل الفائز بلقب البطولة على مقعد في الأدوار التمهيدية في حالة عدم تأهله عن الدوري المحلي.



وبخصوص المنتخبات الـ12 المتأهلة إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، فقد قررت اللجنة إقامة المباريات بأيام مختلفة خلال فترة المباريات الدولية، لضمان مواصلة تطوير وانتشار اللعبة، وبناء على ذلك خلال فترة إقامة جولتين في ذات الأسبوع فإن مباريات المجموعة الأولى تقام يومي الخميس والاثنين، ومباريات المجموعة الثانية ستقام يومي الجمعة والثلاثاء.



وصادقت اللجنة على تغيير موعد تصفيات بطولة آسيا تحت 23 عامًا 2022، لتقام في شهر يونيو 2021 بدلًا من يوليو من ذات العام، وصادقت اللجنة على روزنامة مسابقات الأندية لعامي 2021-2022، والتي سيتم بحثها خلال ورشات العمل القارية التي تعقد في الأشهر المقبلة.