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سمية الألفي: أنا وفاروق الفيشاوي عمرنا ما افترقنا متزوجين أو مطلقين

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:31 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة سمية الألفي، إن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي كان زوجًا شقيًا مثل الأطفال، مشيرة إلى أنها كانت تغار عليه من بعض الفنانات في الأعمال الفنية.

وأضافت الألفى خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة "النهار"، :"كان بيضحك عليا ويقولي بنحط ورق شفاف أو فتلة ساعة البوس في الأفلام"، موضحة أنه كان يغار عليها مرددة: "مرة اتخانقت بسبب غيرته عليا وقاللى مش لازم أقولك إني بغير عليك".

وتابعت الألفي: "مغامراته النسائية كانت كثيرة، وتحملت خيانته لى؛ لأنى لا أعتبر الخيانة الجسدية خيانة، ولكن الأمر بالنسبة لى يتوقف على تأكدى من خيانته لمشاعري".

واستطردت الألفي: "أنا وفاروق الفيشاوي عمرنا ما افترقنا؛ سواء متزوجين أو مطلقين، احنا أصدقاء جدًّا والطلاق أوقع ورقة واحدة من الشجرة؛ ولكن باقي ورق شجرة حياتنا كان موجود.. إحنا كنا عيلة بعض".

واختتمت الألفي: "قلبي مافيهوش غير 3 اخوات: فاروق وأحمد وعمر ولادي، وماحدش هيقدر يقيم في قلبي بعد كده".
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