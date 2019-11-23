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رياضة

كريم نيدفيد: الأهلي تأثر نفسيا بخسارة مباراتين نهائي في دوري الأبطال

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:43 م
الترجي التونسي بطلا
الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال أفريقيا 2018
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حسن العمدة
أكد كريم نيدفيد لاعب الأهلي والمنتخب الأولمبي، أن الفريق الأحمر تأثر نفسيًا بخسارة مباراتين في نهائي دوري الأبطال خلال نسختين متتاليتين أمام الوداد والترجي التونسي.

قال نيدفيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "تأثرنا نفسيًا بخسارة المباراتين وبدأنا نشعر أن البطولة صعبة علينا".

واشار الى أن الأهلي لديه كل مقومات الفوز بالبطولة والمسألة أولًا وأخيرًا في يد اللاعبين بعيدًا عن عمل المدرب، مشيرًا إلى أن هذه البطولة هي التي تكتب التاريخ للأهلي.

وتابع أن جميع اللاعبين متفقين أن الأهلي ينقصه الفوز بهذه البطولة خلال الموسم الحالي لأنه يفوز بالدوري والكأس والسوبر بشكل طبيعي.
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