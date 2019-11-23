اغتيال إيراني في تركيا.. ومعارضون يتهمون الاستخبارات الإيرانية

كشفت تقارير إعلامية حديثة عن اغتيال معارض إيراني في تركيا، فيما انتشر فيديو بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة الاغتيال.



واتهم معارضون النظام الايراني بتنفيذ عملية الاغتيال في اسطنبول وسط صمت حكومة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وبحسب وسائل إعلام تركية، فإنه تم اغتيال مسعود مولوي، الناشط الإعلامي الإيراني، الذي يدير قناة "الصندوق الأسود" على تليجرام والتي تنشر وقائع فساد النظام.



كما اتهم معارضون الاستخبارات الإيرانية باغتيال مولوي، وتباينت الروايات حول هوية مولوي وأنشطته، فبينما وصفه بعض الناشطين كعنصر سابق في وزارة الاستخبارات الإيرانية، نعته آخرون بالعميل لدى استخبارات الحرس الثوري. لكن ما زاد الشكوك حول هويته هي عملية إزالة جميع الحسابات المنسوبة له من مواقع التواصل والشبكات الاجتماعية فور وفاته.



ويبين مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي رجل يطلق النار من مسدسه بينما يركض الآخر هاربا من الرصاص.



واستقر مولوي في تركيا قبل سنوات وأسس شركة تقنية، وكشف قبل أيام عن طريقة للإيرانيين تمكنهم من تجاوز حجب الانترنت الذي فرضته السلطات الايرانية.



يأتي ذلك في ظل احتجاجات ضخمة اندلعت في ايران ضد قرار الحكومة رفع أسعار البنزين، فيما أكدت وسائل إعلام محلية سقوط أكثر من 100 قتيل جراء إطلاق قوات الامن الايرانية النار على المحتجين.