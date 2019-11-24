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رياضة

شوقي غريب يكشف كواليس سرقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما .. فيديو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:50 ص
شوقي غريب المدير
شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي
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ريهام بكير
أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه طالب لاعبيه بعدم تعجل الفوز بعدما سجل الفريق الإيفواري هدف التعادل في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عام.

وأشار غريب في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أنه تحدث مع رمضان صبحي قائد الفريق، وطالبه بتهدئة اللعب وعدم محاولة تسجيل هدف الفوز في الوقت بدلًا من الضائع.

وقال غريب: "بعدما سجل المنتخب الإيفواري هدف التعادل تحدثت إلى رمضان صبحي، وطلبت منه تهدئة اللعب، وقلت له أنني لا أريد الفوز في الوقت الأصلي".

وأكمل: "تذكرت سيناريو مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا للكبار، عندما قام أجيري بسحب النني من وسط الملعب لتكثيف الهجوم للفوز قبل الوقت الإضافي، فخرجنا من البطولة".

وأضاف: "بالفعل توجهنا للوقت الإضافي، كنت أريد الاستفادة من التبديل الرابع، وكذلك أردت أن يكون اللاعبين هادئين ولا يتعجلوا الفوز".

ودخل لاعبو الفراعنة أرض الملعب بطريقة مختلفة لافتة للأنظار، حيث ارتدى اللاعبون قناع المسلسل الاسباني "لاكاسا دي بابل"، الذي تدور أحداثه حول سرقة بنك بطريقة مختلفة وهي ارتداء أقنعة تخفي ملامحهم لكي يتمكنوا من السرقة دون أن يقعوا في الفخ.

كما فعل منتخب مصر الأولمبي في هذه البطولة ارتدى القناع ودخل ملعب استاد القاهرة في مباراة النهائي أمام منتخب كوت ديفوار، وتمكن من سرقة الكأس بهدفين مقابل هدف واحد.

وعن رسالته للاعبين قبل بداية الوقت الإضافي: "أبلغتهم أن كوت ديفوار لم يشكل خطورة علينا إلا من الكرات الثابتة، ونحن أفضل منهم داخل الملعب".

واختتم: "كان لدينا ثنائي هجومي في الملعب بتواجد صلاح محسن وأحمد ياسر، وطلبت من رمضان صبحي الدخول كمهاجم ثالث معهم، وهو ما حدث وحققنا الفوز".
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