إله الحرب والصيد.. نيت سيدة قوية حمت أجساد المحاربين المصريين القدماء

كليوباترا ونفرتيتي وحتشبسوت أسماء نعرفها جميعًا في الحضارة المصرية القديمة، لكن ظهر مؤخرا اسم استغربه البعض رغم أن صاحبته لعبت دورًا مهمًا يعرفه المتخصصون جيدًا.



وظهر الاسم حينما أعلنت وزارة الآثار مؤخرا عن كشف كبير في سقارة، وكان عبارة عن جبانة مومياوات وتماثيل الحيوانات والطيور المقدسة، كان منها تمثال للإلهة نيت آلهة الحرب والحماية والصيد يؤرخ بالعصر المتأخر، كذلك تمثال جميل من الخشب للآلهة نيت تم العثور عليه.



وكشف صبري فرج، مدير عام آثار سقارة، أن "نيت" من المعبودات الرئيسية بالوجه البحري، والتمثال الذي عثر عليه من الخشب ويمثلها على شكل سيدة ترتدي تاج الوجه البحري.



وتاريخيا، فإن نيت هي إلهة مصرية قديمة ظهرت في وقت مبكر من التاريخ المصري، وكانت الحامية لساو، عاصمة المقاطعة الخامسة من مقاطعات الوجه البحري "صا الحجر الحالية"، وكان مركز عبادتها في دلتا النيل الغربية.



كما كانت نيت أيضا واحدة من الآلهة الثلاثة المسيطرين في المدينة القديمة تا سنيت أو إيونيت "معروفة حاليًا بإسنا"، وتقع على الضفة الغربية لنهر النيل، نحو 55 كم من مدينة الأقصر.



وشعار الآلهة نيت يؤكد أنها إلهة الحرب والصيد، وهو سهمان متقاطعان على درع، وتم وضع هذا الرمز على قمة رأسها عند تصويرها في الفن المصري، وكانت بشكلها كإلهة للحرب تعتبر صانعة لأسلحة المحاربين وحارسة لأجسادهم عند موتهم.