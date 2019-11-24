ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

فضحتها طفلة.. الحكم على عجوز بالسجن مدى الحياة بعد 30 عامًا من ارتكاب الجريمة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:22 ص
سجن 50 عامًا
سجن 50 عامًا
Advertisements
عزة عاطف
ليس هناك جريمة كاملة، حيث يظل هناك خيط رفيع جدًا يمكنه أن يفضح جريمة مر عليها الزمان وطويت في غياهب النسيان، واليوم تصدر محكمة أمريكية الحكم على جدة تبلغ من العمر 56 عامًا بعدما قتلت صديقها الحميم عام 1992، وذلك بأقصى عقوبة 50 عامًا.

بسبب جريمة ارتكبتها قبل ما يقرب من 3 عقود تدفع «أدنيت كاهيل» البالغة من العمر 56 عامًا اليوم ما يقرب من عمر آخر مثل عمرها تقضيه في السجن كثمن لفعلتها، وتفضحها طفلة صغيرة سمعتها تعترف بالقتل، لكن كاهيل لم تُبدِ أي انفعال عندما تم الحكم عليها وفقًا لصحيفة ABC نيوز.

أدينت كاهيل في سبتمبر الماضي بجريمة قتل من الدرجة الثانية باستخدام مضرب بيسبول، حيث قتلت صديقها «كوري وينيك» الذي كان يبلغ من العمر 22 عامًا ويعمل في أحد البارات والسبب امرأة أخرى، لكن محاميها طالبوا بالاستئناف على الحكم.

تقول الشرطة إن كاهيل كانت على علاقة حميمة ودخلت في نقاش ساخن حاد مع رفيقها حول خيانته لها مع امرأة أخرى مما دفعها في النهاية إلى قتله بضربة واحدة طرحته غارقًا في دمائه، وقد تم العثور على وينيك ميتا على أرضية غرفة نومه في ريف غرب ليبرتي في أكتوبر 1992.

الغريب أن القضية أثبتت ضد كاهيل وفقًا لشهادة من امرأة اعترفت أمام المحكمة بأنها كانت في التاسعة من عمرها عندما سمعت كاهيل تعترف بقتل وينيك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اغتصبها شقيقها وقتلها أبوها وتواطأت ضدها أمها.. مأساة طفلة استرالية بسبب عائلتها

بعد 23 عامًا على الجريمة.. القبض على سيدة قتلت طفلة حديثة الولادة.. شاهد

ترشيحاتنا

أمتلك كنزا حقيقيا .. منى ممدوح تخطف الأنظار فى مهرجان القاهرة السينمائي

الحقيقة الكاملة في أزمة الجمعية العمومية لـ الأهلي

عائشة بن أحمد: يا ترى الفلوس مصدر للسعادة

اخبار الرياضة.. سرقة كأس الأمم الأفريقية بعد تتويج مصر.. اتحاد الكرة يحسم اختيار 3 لاعبين في أولمبياد طوكيو

كل ما تريد أن تعرفه عن بوابة العمرة المصرية

حكم ركوب البنت مع زميلها فى السيارة .. المفتي السابق يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارت في الهواء.. فيديو مروع لسيارة تسقط فوق المارة من أعلى كوبري بـ الهند

فضحتها طفلة.. الحكم على عجوز بالسجن مدى الحياة بعد 30 عامًا من ارتكاب الجريمة

سعر غير متوقع لـ فستان إليسا فى كندا.. صور