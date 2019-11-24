ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

القضاء الإداري: انعقاد عمومية نقابة المحاميين في موعدها غدا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:31 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
Advertisements
محمد زهير
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى،في الدعاوى المقامة من المحامين برفض طلب إلغاء قرار نقيب المحامين سامح عاشور بالإعلان عن انعقاد جمعية عمومية.

وأمرت بإلغاء التصويت علي الميزانية المجمعة والتصويت عليها بند بند حسب طلب الدعوى، على أن تنعقد عمومية نقابة المحاميين في موعدها غدا.

وقالت الدعاوى، إنه بتاريخ 4 نوفمبر الجارى أصدر مجلس النقابة العامة قرارا بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الخامس والعشرون من نوفمبر الجارى بجدول أعمال تضمن ثمانية بنود تتعلق بزيادة المعاش واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016-2017-2018 ، وكذلك اعتماد تعين مراقب حسابات النقابة العامة.

وأشارت الدعاوى، إلى أن المادة الخامسة من القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاكمات ١٧ لسنة 1983 قد نصت علي أن يتولي مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالي تنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وتنقيتها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدته.

ولما كان للمجلس تنتهي مدته في ٨ نوفمبر الجارى ، وأن المد قاصر علي تنقية الجداول وهو أمر يتعلق بإدارة شئون النقابة وليس الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية، ومن هنا يكون القرار المطعون عليه يكون قد وصل لدرجة الجسامة وعدم المشروعية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ودائع بنكية وصلت لـ 700 مليون جنيه.. آلاف المحامين ينتظرون عرض ميزانية ثلاث سنوات سابقة للنقابة في الجمعية العمومية .. وسامح عاشور يؤكد: تنقية الجداول لم تؤثر على الإيرادات

سامح عاشور: اعتماد ميزانيات النقابة لأعوام 2016 و 2017 و 2018، يأتي وفاءً للعهد

سامح عاشور للمحامين: الجمعية العمومية وفاء للعهد الذي أطلق خلال المؤتمر العام.. التصويت على الموازنة كتابة وليس برفع الأيدي.. وزيادة المعاشات هي نتاج لتعديلات القانون ..فيديو وصور

سامح عاشور: الالتحاق بنقابة المحامين سيكون أصعب من التقدم للنيابة العامة

مجلس عاشور يرد على المعارضين للجمعية العمومية بالإنجازات: أنفقنا مليار جنيه على المعاش والعلاج .. ووحدات سكنية جديدة وقانون الإدارات فى الطريق للتنفيذ

اليوم.. الحكم في دعوى وقف عمومية «المحامين»

ترشيحاتنا

أسعار جيب jeep في مصر بتحديث اليوم

حكم إنفاق المرأة على بيتها.. المفتى السابق يجيب

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل نرجس شهيدة الشرف بـ المنوفية

تحكم في كل شيء .. 10 حيل لا تعرفها تسهل استخدام WhatsApp

اليوم.. صدام عنيف بين الأهلي وبيراميدز

علاقتي بـ كلوب جيدة .. مدرب المنتخب الأولمبي يكشف شرط انضمام محمد صلاح في طوكيو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات جيلي FY11 2020 شبيهة BMW X4 .. صور

دون علمهن.. سائق يصور النساء في السعودية وينشر الصور والمقاطع على تيك توك

جينيسيس GV80 2021 فى أول تصميم توقعي.. صور