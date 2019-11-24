القضاء الإداري: انعقاد عمومية نقابة المحاميين في موعدها غدا





وأمرت بإلغاء التصويت علي الميزانية المجمعة والتصويت عليها بند بند حسب طلب الدعوى، على أن تنعقد عمومية نقابة المحاميين في موعدها غدا.



وقالت الدعاوى، إنه بتاريخ 4 نوفمبر الجارى أصدر مجلس النقابة العامة قرارا بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الخامس والعشرون من نوفمبر الجارى بجدول أعمال تضمن ثمانية بنود تتعلق بزيادة المعاش واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016-2017-2018 ، وكذلك اعتماد تعين مراقب حسابات النقابة العامة.



وأشارت الدعاوى، إلى أن المادة الخامسة من القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاكمات ١٧ لسنة 1983 قد نصت علي أن يتولي مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالي تنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وتنقيتها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدته.



ولما كان للمجلس تنتهي مدته في ٨ نوفمبر الجارى ، وأن المد قاصر علي تنقية الجداول وهو أمر يتعلق بإدارة شئون النقابة وليس الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية، ومن هنا يكون القرار المطعون عليه يكون قد وصل لدرجة الجسامة وعدم المشروعية .

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى،في الدعاوى المقامة من المحامين برفض طلب إلغاء قرار نقيب المحامين سامح عاشور بالإعلان عن انعقاد جمعية عمومية.