الجمعة البيضاء بالأمارات.. تخفيضات على ملابس وأجهزة إلكترونية.. والسلطات للمواطنين: تقدموا بشكاوى رسمية ضد المتلاعبين

* ارتفاع قيمة قطاع التجارة الإلكترونية بالإمارات إلى ما يتجاوز 60 مليار درهم

* من المتوقع أن تصل حجم التجارة الإلكترونية بالإمارات إلى 59 مليار درهم بنهاية العام الجاري * قيمة تجارة التجزئة في الإمارات بلغت 202 مليار درهم في العام 2018





يتابع المستهلكون بدولة الإمارات المتحدة خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر نوفمبر التخفيضات الكبرى التي تكشف عنها الشركات والمحال التجارية بمناسبة يوم "الجمعة البيضاء".





وهذه المناسبة تنطلق كل عام يوم 23 نوفمبر وتنتهي 30 نوفمبر ، ويطلق عليها عالميًا "بلاك فراي داي" واختلفت المواقع في تسميتها بالإمارات ومنطقة الشرق الأوسط ما بين الجمعة البيضاء والصفراء والبرتقالية.





وقال اقتصاديون لـ صحيفة "مباشر" إن تلك المناسبة تدفع كبار الشركات المتخصصة بتجارة التجزئة للسلع الغذائية والملابس والأجهزة الإلكترونية للمنافسة الشرسة لالتهام نسبة أكبر من كعكعة المبيعات في العشرة أيام الأخيرة من الشهر الجاري.





وأوضحوا أن تلك المناسبة التي تعقد كل عام تجذب فئات من المجتمع وعلى الأخص الشباب الذين يقبلون على التنزيلات التي تخص الملابس وأجهزة الهواتف الذكية، ومن المتوقع أن ترتفع بقيمة قطاع التجارة الإلكترونية بالدولة إلى ما يتجاوز 60 مليار درهم وهو المستوى الذي يفوق التوقعات الرسمية بالدولة.





ووفقًا لتقرير "تجارة الإمارات الإلكترونية" الصادر في يوليو الماضي من الدائرة الاقتصادية بدبي وشركة "فيزا" فإنه من المتوقع أن تصل حجم التجارة الإلكترونية بالدولة إلى 59 مليار درهم (16.05 مليار دولار) بنهاية العام الجاري.





وبحسب التقرير فإن إمارة دبي تتصدر قائمة الأكثر نموًا وتطورًا بأسواق التجارة الإلكترونية على المستوى الإقليمي وذلك بدعم التوجهات الحكومية؛ الأمر التي تسهل على مواقع التجارة الإلكترونية مزاولة أعمالها.





ووفقًا لإحصائيات غير رسمية؛ فإن هناك ما يقرب من 135 موقع للتجارة الإلكترونية تعمل في الإمارات الأمر الذي جعل من يوم الجمعة البيضاء مؤثر في القطاع ذاته ومن المتوقع ارتفاع حجم المبيعات في هذا المناسبة بمعدل 50 بالمائة على الأقل بسبب تنوع العروض والمنتجات على المنصات.





وقال الخبير الاقتصادي أحمد الإمام مدير عام أوراق للدراسات والاستشارات الاقتصادية إن الأسواق المحلية بدولة الإمارات شهدت تنافس شديد خلال الأيام الماضية وهو من المرجح أن يزيد خصوصًا في ظل سعي تلك المنصات وأبرزها "نون" التفوق على "نمازون" الأمريكية بسوق التجارة الإلكترونية.





وأوضح أحمد الإمام أن من مظاهر التنافس الشديدة هي طرح عروض تخفيضات على ملابس وأجهزة إلكترونية وسلع استهلاكية وغذائية بنسب تنزيلات راوحت بين 40 و80 بالمائة.





وأكد أن الجاري من "الجمعة البيضاء" سيكون فاصلًا بين تلك الشركتين الكبرى "نمازون" و"نون" وسط تنامي التنافسية وسعيها لزيادة حصصها من قطاع التجزئة بالدولة.





وأشار إلى أن المستهلكين عبر المواقع الإلكترونية سيزدادون مع العروض والتنزيلات التي تقدمها بنسب أكثر جاذبية مقارنة بـعدد من منافذ البيع.





وأشار إلى أن الفترة الأخيرة أوضحت بشكل بارز نمو حصص التسوق الإلكتروني من قطاع تجارة التجزئة.





وبحسب تقرير حكومي؛ فإن قيمة تجارة التجزئة في الإمارات، بما في ذلك المبيعات الافتراضية، بلغت 202 مليار درهم في العام 2018، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 234 مليار درهم بحلول العام 2023، مع المبيعات الافتراضية.





وأشار إلى أن التسوق عبر الإنترنت قد يسجل نموًا بنسبة 78 بالمائة حيث يوفر تجار التجزئة على الإنترنت ومراكز التسوق في الإمارات تجربة تسوق وخيارات دفع متعددة القنوات؛ ما يساعد أيضًا في نمو التجارة الإلكترونية.





ويأتي الإقبال المتزايد على تلك المنصات بالرغم من وجود العديد من التحفظات بجانب المستهلكين وشكاوى من تعدد العروض الوهمية بإضافة خصومات كبرى.





ولتجنب تلك العروض الوهمية دعت الدائرة الاقتصادية بدبي المتسوقين عبر مواقع التجارة الإلكترونية العاملة بالإمارة إلى التقدم بشكوى رسمية في حال رصد أي تلاعب في العروض والتنزيلات، وعدم الالتزام بشروط الاتفاق أو الغش التجاري، وذلك خلال يوم الجمعة البيضاء في الشهر الجاري.





ويُشار إلى أنه في ظل تضاعف الطلب على الشراء عبر الإنترنت بالدولة، فضلًا عن الزيادة الواضحة في عدد المواقع ومنصّات التواصل الاجتماعي فقد أظهرت بيانات حكومية تلقي 1829 شكوى ضد مواقع للتجارة الإلكترونية، خلال الربع الرابع من العام الماضي، بزيادة نسبتها نحو 90 بالمائة، مقارنة بـالفترة ذاتها من عام 2017.





وأشار قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، إلى أن الشكاوى المتعلقة بعدم الالتزام بشروط الاتفاق تصدّرت الشكاوى، مستحوذة على نحو 36 بالمائة من إجمالي شكاوى المستهلكين ضد تلك المواقع.



