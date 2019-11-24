يحضره 4 طهاه.. مهرجان الطعام الكوري يحتفي بـ الكميتشي في القاهرة

للعام الثالث على التوالي، ينظم المركز الثقافي الكوري مهرجان الطعام الكوري بعد غد الثلاثاء بحضور نخبة من الطهاة ومحبي الثقافة الكورية.



ويهدف المهرجان إلى التعريف بثقافة الطعام الكوري التقليدي والذي يطلق عليه "هانسيك"، وهو يشكل جزء كبيرًا من الثقافة الكورية. كما سيوفر المهرجان فرصة لتذوق مجموعة متنوعة من الأطعمة الكورية واستكشاف مزايا الطعام الكوري الذي بات يحظى بشعبية كبيرة على مستوى العالم بفضل اعتماده بشكل أساسي على الخضروات الطازجة.



وقال يانج سانجن مدير المركز الثقافي الكوري إن مهرجان العام الحالي يحتفي بطبق "الكميتشي" (المخلل الكوري) وهو من الأطباق الجانبية الأكثر شعبية في كوريا منذ مئات السنين.



وأضاف يانج إلى أنه تم إدراج طقوس إعداد الكيمتشي ويطلق عليها "كيم جانج" ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي في عام 2013، مشيرًا إلى أنه يُقام مهرجانًا سنويًا في كوريا خلال فصل الخريف من أجل إعداد الكميتسي.



ونوه يانج إلى أن طقوس إعداد الكميتشي الجماعية "كيم جانج" ليست مجرد تطبيق وصفة غذائية ولكنها تجربة تُنمي روح المشاركة بين أفراد المجتمع، حيث يجتمع أفراد العائلة والأقارب والجيران مع بعضهم البعض من أجل إعداد ومشاركة الكميتشي.



يُذكر أنه يوجد في كوريا أنواع كثيرة من الكيمتشي ويمكن إعداده من مختلف الخضراوات مثل الخيار والكرنب والفجل، كما يدخل الكميتشي فى إعداد العديد من الأطباق الرئيسية مثل فطائر الكيمتشي وغيرها.



وخلال الاحتفالية السنوية للمركز الثقافي سوف يقوم 4 طهاة كوريين بتقديم عرض عملي حول طريقة إعداد الكميتشي.



وكان المركز الثقافي الكوري قد استضاف دورات لتعليم الطهي الكوري على مدار ثلاثة أشهر، حيث شارك نحو 120 شخصًا في تجربة حية لإعداد الأطعمة الكورية.