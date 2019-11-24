حواس من صربيا: المتحف المصرى الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الـ 21.. صور

استقبل السفير المصري بصربيا عمرو الجويلي، عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس؛ وحضر حفل الاستقبال العديد من السياسين ورجال الثقافة والفن والإعلام.



كما زار حواس المتحف الوطني بصربيا، وأبدى حواس إعجابه بمقتنيات المتحف التي تدل على عراقة التاريخ الصربي.



وسجل حواس العديد من اللقاءات التليفزيونية والصحفية، وآكد خلال أحد اللقاءات على أنه انتهى من أوبرا توت عنخ أمون، والتي ستعرض في افتتاح المتحف المصرى الكبير عام ٢٠٢٠.



وأضاف أن الاكتشافات الأثرية التي تقوم بها وزارة الآثار هي خير سفير للآثار المصرية عبر العالم، مشيرا إلى أن معرض توت عنخ أمون الذي يزور بعض العواصم العالمية يروج لمصر ويدعو العالم لزيارة مصر.



وأوضح حواس أن المتحف المصرى الكبير سيكون مؤسسة ثقافية كبرى، وأنه أعظم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين.

