ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

حواس من صربيا: المتحف المصرى الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الـ 21.. صور

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:04 م
صدى البلد
Advertisements
علاء المنياوي
استقبل السفير المصري بصربيا عمرو الجويلي، عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس؛ وحضر حفل الاستقبال العديد من السياسين ورجال الثقافة والفن والإعلام.

كما زار حواس المتحف الوطني بصربيا، وأبدى حواس إعجابه بمقتنيات المتحف التي تدل على عراقة التاريخ الصربي.

وسجل حواس العديد من اللقاءات التليفزيونية والصحفية، وآكد خلال أحد اللقاءات على أنه انتهى من أوبرا توت عنخ أمون، والتي ستعرض في افتتاح المتحف المصرى الكبير عام ٢٠٢٠.

وأضاف أن الاكتشافات الأثرية التي تقوم بها وزارة الآثار هي خير سفير للآثار المصرية عبر العالم، مشيرا إلى أن معرض توت عنخ أمون الذي يزور بعض العواصم العالمية يروج لمصر ويدعو العالم لزيارة مصر.

وأوضح حواس أن المتحف المصرى الكبير سيكون مؤسسة ثقافية كبرى، وأنه أعظم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين.
حواس من صربيا: المتحف المصرى الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الـ 21.. صور
حواس من صربيا: المتحف المصرى الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الـ 21.. صور
حواس من صربيا: المتحف المصرى الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الـ 21.. صور
حواس من صربيا: المتحف المصرى الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الـ 21.. صور
حواس من صربيا: المتحف المصرى الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الـ 21.. صور
حواس من صربيا: المتحف المصرى الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الـ 21.. صور
حواس من صربيا: المتحف المصرى الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الـ 21.. صور
حواس من صربيا: المتحف المصرى الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الـ 21.. صور
حواس من صربيا: المتحف المصرى الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الـ 21.. صور
حواس من صربيا: المتحف المصرى الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الـ 21.. صور
حواس من صربيا: المتحف المصرى الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الـ 21.. صور
حواس من صربيا: المتحف المصرى الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الـ 21.. صور
حواس من صربيا: المتحف المصرى الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الـ 21.. صور
حواس من صربيا: المتحف المصرى الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الـ 21.. صور
حواس من صربيا: المتحف المصرى الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الـ 21.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زاهي حواس في جامعة القاهرة للتحدث عن توت عنخ آمون

حواس يكشف أسرار وخبايا مقبرة ملك الملوك فى جامعة القاهرة

ازدحام بمحاضرة زاهي حواس بجامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة يستقبل زاهي حواس لإلقاء محاضرة عن توت عنخ آمون

انطلاق محاضرة زاهي حواس في جامعة القاهرة..صور

زاهى حواس: المتحف المصرى الكبير أعظم مشروع ثقافى بالقرن الـ 21

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من البرلمان بشأن عودة الجماهير إلى الملاعب

بعد تتويج الهلال السعودي.. تعرف على قائمة أندية كأس العالم للأندية 2019

فتاة النينجا طلعت كدابة.. طالبة الإسماعيلية اختلقت واقعة اختطافها لجذب انتباه أسرتها

تركى آل الشيخ يعلن عن مفاجآت مدوية بعد تتويج الهلال السعودي بأبطال آسيا

حكم الزواج من ابنة أخت الزوجة بعد وفاتها.. الإفتاء ترد

الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة غدا يصاحبه أمطار ورياح على غرب البلاد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد

قرعة دور الـ 32 لكأس مصر كاملة.. صور