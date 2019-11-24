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فن

صايرة حلوة.. إطلالة جديدة لـ مايا دياب تشعل انستجرام

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:36 م
مايا دياب
مايا دياب
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منار نور
نشرت الفنانة مايا دياب صورة جديدة لها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهر مايا دياب في الصوره بلوك غريب ،، حيث ظهرت ببنطلون رصاصي ، واندر شيرت اسود ، وتركت شعرها كيرى منسدل علي الاكتاف .

وتفاعل عدد من محبي الفنانة مايا دياب ، مع الصورة وجاءت التعليقات كالتالى : _ " صايره حلوه " _ " أحبك " _ " ايه الجمال ده " _" يا جمالووو يا جمالوووو " _ " حلو ياحلو " .

يذكر أن مايا دياب شاركت في موسم الرياض، وتستعد لتقديم مسرحية "لوكاندة الأوباش" مع النجم المصري حسن الرداد في أول ديسمبر.

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