صايرة حلوة.. إطلالة جديدة لـ مايا دياب تشعل انستجرام

نشرت الفنانة مايا دياب صورة جديدة لها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .
وظهر مايا دياب في الصوره بلوك غريب ،، حيث ظهرت ببنطلون رصاصي ، واندر شيرت اسود ، وتركت شعرها كيرى منسدل علي الاكتاف .
وتفاعل عدد من محبي الفنانة مايا دياب ، مع الصورة وجاءت التعليقات كالتالى : _ " صايره حلوه " _ " أحبك " _ " ايه الجمال ده " _" يا جمالووو يا جمالوووو " _ " حلو ياحلو " .
يذكر أن مايا دياب شاركت في موسم الرياض، وتستعد لتقديم مسرحية "لوكاندة الأوباش" مع النجم المصري حسن الرداد في أول ديسمبر.
وظهر مايا دياب في الصوره بلوك غريب ،، حيث ظهرت ببنطلون رصاصي ، واندر شيرت اسود ، وتركت شعرها كيرى منسدل علي الاكتاف .
وتفاعل عدد من محبي الفنانة مايا دياب ، مع الصورة وجاءت التعليقات كالتالى : _ " صايره حلوه " _ " أحبك " _ " ايه الجمال ده " _" يا جمالووو يا جمالوووو " _ " حلو ياحلو " .
يذكر أن مايا دياب شاركت في موسم الرياض، وتستعد لتقديم مسرحية "لوكاندة الأوباش" مع النجم المصري حسن الرداد في أول ديسمبر.