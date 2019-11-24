شاهد.. أول ظهور لأسرى داعش داخل سجون الأكراد منذ الغزو التركي

تمكنت شبكة "إن.آر.تي" الكردية من توثيق أول ظهور لأسرى تنظيم داعش الإرهابي في سجون قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمحافظة الحسكة، وذلك بعد الغزو التركي الغاشم لشمال شرقي سوريا.
وأجرى مراسل الشبكة الكردية عدة مقابلات مع بعض عناصر التنظيم الإرهابي داخل أحد سجون محافظة الحسكة السورية.
يأتي ذلك بعدما أعلن قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الجنرال كينيث مكينزي، أمس السبت، أن 500 من القوات الأمريكية المتواجدة في شرق سوريا، ستبدأ عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي خلال أيام أو أسابيع، وذلك بالتعاون مع قوات "قسد".
وفي هذه الأثناء، تشن قوات تركية بمشاركة ميليشيات سورية متطرفة منذ الأمس هجوما عسكريًا على مدينة عين عيسى في شرق الفرات ضد قوات سوريا الديمقراطية.