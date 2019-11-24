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توك شو

غادة والي: تطوير حي السيدة بتعاون المجتمع المدنى والمؤسسات الأهلية النشطة.. فيديو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:34 م
الدكتورة غاده والى
الدكتورة غاده والى
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قسم التوك شو
قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه ليس المقصود تعديل السلوك لكن التأهيل الاجتماعي، مضيفة أن تطوير روضة السيدة شئ هام جدا لكي يناسب المواطنين هناك.

وأضافت الدكتورة غادة والى فى مداخلة هاتفية فى برنامج "رأى عام" المذاع على قناة "تن"، أن حى السيدة يجب أن يكون اسما على مسمى، وهى فى مكان عريق وأصيل، فلذلك يجب أن يكون السلوك يتفق مع جمال المكان.

وأوضحت الدكتورة غادة والى، أن تطوير حى السيدة سيتم من خلال تعاون المجتمع المدنى والمؤسسات الأهلية النشطة للرقى بتلك الحى الجديد.

وأشارت الدكتورة غالى والى، أنه تم إطلاق مشروع التنمية الاجتماعية لسكان روضة السيدة، موضحة أنه يجب فعل أنشطة غير تقليدية لاستفادة المواطنين منها.

وأكدت الدكتورة غالى والى، أنه فى أى منطقة عشوائية لابد من تنميتها والعمل على تنمية البشر يتوازى مع تنمية المكان ولكن ما نحن نقوله أن ذلك لا يتم دفعة واحدة ولكنها بالتدريج حتى يتم تطبيقها فى الاماكن الاخرى بعد نجاحها.
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