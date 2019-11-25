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منوعات

طيار يموت بشكل مفاجئ أثناء هبوطه الاضطراري بالطائرة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:30 ص
أحمد شريف
أجبرت طائرة على الهبوط اضطراريًا بعد أن تعرض طيار لأزمة قلبية في قمرة القيادة قبل وفاته.

وكان الطيار البالغ من العمر 49 عامًا على متن شركة الطيران الروسية ايروفلوت إيرباص 320 على متن رحلة جوية داخلية من موسكو على ارتفاع 33000 قدم عندما مرض.

ونقلًا عن صحيفة " ميرور" البريطانية، هبطت الطائرة المتجهة إلى منتجع أنابا الشهير على البحر الأسود فى مطار بلاتوف الدولى في روستوف اون دون يوم الأحد حيث تم تقديم المساعدة الطبية للطيار، ولكن اعلنت وفاته.

وقال مصدر لوكالة أنباء تاس إن الطيار "توفي أثناء الهبوط".

وذكرت التقارير أن السبب "الأول" للوفاة كان بسبب نوبة قلبية.

أطلقت إدارة التحقيق الجنوبية في لجنة التحقيق الروسية تحقيقًا في وفاة الطيار.
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