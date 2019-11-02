طيار يترك قيادة طائرة ركاب لحبيبته.. فكانت هذه النتيجة

انتشر مقطع فيديو على موقع الفيديوهات والصور "إنستجرام" مقطع فيديو وصور لفتاة صغيرة تقود طائرة ركاب في أحد الرحلات الجوية، ويبدو انها لا تمتلك خبرة في مجال الطيران إطلاقًا.



كان مقطع الفيديو والصور كافيين لقلب الموازين في روسيا، فقد أكدت تقارير أن المدعين الروس يقومون بالتحقيق في لقطات غير عادية لـ فتاة من الركاب وهي تجلس أمام أجهزة التحكم بكابينة الطيار، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وظهرت في مقطع فيديو المرأة التي تحمل اسم "آنا " في مقعد الطيار أثناء قيامها بالطيران فوق سيبيريا، ويسمع صوت الطيار وهو يعطي التعليمات للراكب الذي يعتقد أنه في أواخر العشرينات من العمر ودون مؤهلات الطيران.



تقول التقارير إن الرحلة كانت مع شركة الطيران الروسية InAero والتي تشمل رحلة أنتونوف -24 من ياكوتسك إلى باتاجاي، فيما قال متحدث باسم شركة الطيران "هناك شكوك في أن هذا الفيديو ليس له أي علاقة بأنشطة شركات الطيران لدينا".



وتمتعت المرأة بـ "محاكي طيران حقيقي" في رحلة ركاب ، وفقًا لأحد الحسابات، كما أفادت التقارير أن الرحلة قد تم إجراؤها في 31 أغسطس 2019 ، لكن الفيديو ظهر الآن فقط.



نشرت المرأة الصور والفيديو على Instagram بعد الرحلة - لكن تم حذفها الآن، وقالت "كانت تجربة رائعة جدًا"، فيما أبلغت قناة 5 تلفزيون روسية عن اسم الطيار باسم كيريل إس ، ووصفت المرأة بأنها حبيبته.



