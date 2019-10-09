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منوعات

مشاجرة عنيفة.. مضيفة تصفع طياراً بعد ما بصق في وجهها

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
مشاجرة عنيفة بين
مشاجرة عنيفة بين طيار ومضيفة
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عزة عاطف
بعد وقت قصير من هبوط طائرة أمريكية تابعة لشركة Republic Airlines في مطار دنفر بولاية كولورادو أثناء "الترانزيت"، كشف مقطع فيديو عن اشتباك عنيف بين كابتن الطائرة ومضيفة طيران بالضرب المبرح.

تقدّم الطيار نحو المضيفة بعد هبوط الطائرة ونزول الركاب، وقام بالبصق في وجهها دون أدنى احترام، لكن المضيفة لم تقف مكتوفة الأيدي بل ردّت على ذلك بتوجيه صفعة قوية على وجهه، لكنه لم يحتمل وتقدم نحوها بسرعة لينقض عليها.

لم يهدأ للطيار ووجّه لها لكمة شديدة في بطنها، وضربة قوية على جانب رأسها، ظلت المرأة تعاني وهي تمسك جانب وجهها من شدة الألم، قبل أن تسحب هاتفها الخلوي لطلب المساعدة بحسب "دايلي ميل".

بينما ألقت الشرطة القبض على الطيار والمضيفة، وتم تأجيل الرحلة في نهاية المطاف حتى اليوم التالي، وقد شارك أحد أفراد الأمن اللقطات الأمنية مع FlyerTalk للتحقيق في الحادث وأراد عدم الكشف عن هويته.
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