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محافظات

لصناعة فيلم تسجيلي.. وفد ياباني يزور قرية محمد صلاح بالغربية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:06 ص
صدى البلد
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احمد علي
قام وفد ياباني بزيارة قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية "مسقط رأس اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي"، لصناعة فيلم تسجيلي عن اللاعب بمناسبة كأس العالم للأندية.

وأكد سمير مهنا مدير مركز إعلام طنطا بمحافظة الغربية أن وفد من أعضاء مركز الإعلام رافق وفد الياباني بقرية نجريج مسقط رأس محمد صلاح بمركز بسيون .

جاء ذلك تحت اشراف ادارة إعلام وسط الدلتا وبمشاركة مركز إعلام بسيون برئاسة وليد تاج جعفر ولفيف من القيادات التنفيذية وكبار ومشايخ القرية.

وأشار مهنا إلى أن الهدف من الزيارة تدشين فيلم تسجيلي عن اللاعب بمناسبة كأس العالم للأندية وذلك فى ضيافة العمده ماهر أنور شتيه وصلاح غالى والد الكابتن محمد صلاح.
لصناعة فيلم تسجيلي.. وفد ياباني يزور قرية محمد صلاح بالغربية
لصناعة فيلم تسجيلي.. وفد ياباني يزور قرية محمد صلاح بالغربية
لصناعة فيلم تسجيلي.. وفد ياباني يزور قرية محمد صلاح بالغربية
لصناعة فيلم تسجيلي.. وفد ياباني يزور قرية محمد صلاح بالغربية
لصناعة فيلم تسجيلي.. وفد ياباني يزور قرية محمد صلاح بالغربية
لصناعة فيلم تسجيلي.. وفد ياباني يزور قرية محمد صلاح بالغربية
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