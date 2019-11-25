سامي الجابر يوجه الشكر لتركي آل الشيخ بعد تتويج الهلال بكأس آسيا.. فيديو

تحدث سامي الجابر، لاعب السعودية السابق، حول تتويج الهلال السعودي بكأس أبطال آسيا بعد الفوز على أوراوا الياباني بهدفين دون رد.



وأعرب الجابر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد عن سعادته بالتتويج بالبطولة بعد تقديم أداء مقنع.



وتابع: "الهلال السعودي تعاقد مع لاعبين مميزين عبر السنوات الماضية والتتويج نجاح تراكمي، والمستشار تركي آل الشيخ، دعم جميع الأندية السعودية حينما تولى رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية»، موجها الشكر لتركي آل الشيخ على دعم الهلال.



وأضاف: "أتمنى نجاح الهلال في مونديال الأندية وتحقيق إنجاز".



وحول ما يتردد بشأن تقليل أعداد الأجانب بالأندية السعودية إلى 3 بدلا من 7 قال: "الإثارة بالدوري السعودية قائمة والمنافسة شرسة في ظل وجود 7 أجانب".



وأشاد الجابر بمستوى المنتخب السعودي قائلا: "أداء المنتخب يتطور، وهناك استراتيجية بعيدة المدي تنفذ، ووجود اللاعبين الأجانب بالدوري يكسب المحليين خبرات واسعة".



ووجه رسالة إلى ياسر القحطاني قبل مباراة اعتزاله «موهبة كروية كبيرة جمعت بين المهارة والفكر، ويجب أن يظل في منظومة الرياضة كون فكره كروي».