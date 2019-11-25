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أخبار العالم

أول تعليق لـ الصين بعد توقعات بفوز كاسح لـ الديمقراطيين في هونج كونج

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:45 ص
انتخابات هونج كونج
انتخابات هونج كونج
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شيماء مصطفى
علق وزير الخارجية الصيني وانج يي، على اتجاه المؤيدين للديموقراطية لتحقيق فوز كاسح في الانتخابات المحلية بهونج كونج، قائلا: إن تلك المدينة جزء من الصين "مهما يحدث".

ووفقًا لـ روسيا اليوم، قال وانج بعد لقائه رئيس وزراء اليابان شينزو آبي في طوكيو اليوم الاثنين: "إنها ليست النتيجة النهائية حتى الآن، دعونا ننتظر النتيجة النهائية، حسنا؟ ومع ذلك من الواضح أنه بغض النظر عما يحدث، فإن هونج كونج هي جزء من الصين ومنطقة إدارية في الصين".

وأشار إلى أن "أي محاولة لإحداث الفوضى في هونج كونج أو حتى إلحاق الضرر بازدهارها واستقرارها لن تنجح".

ولا يزال فرز النتائج جاريا بعد الإقبال الشديد للناخبين على مراكز الاقتراع، لكن النتائج الجزئية تشير إلى أن المرشحين الذين يؤيدون قدرا أكبر من الديمقراطية في طريقهم للسيطرة على غالبية المجالس المحلية في 18 دائرة اعتادت المؤسسة الرسمية أن تهيمن عليها.

وتشهد هونغ كونغ منذ أشهر احتجاجات اندلعت بسبب مساع لسنّ قانون كان سيسمح بتسليم المطلوبين للصين، ما ادى إلى المطالبة بديمقراطية كاملة، والحد من تدخل بكين في شؤون هذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين.
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