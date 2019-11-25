الإعدام لـ٧ والمشدد لـ ١٨ وبراءة ٧ آخرين في خلية ميكروباص حلوان

قضت الدائرة ٥ إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالحكم على ٣٢ متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ميكروباص حلوان".



وقضت المحكمة بمعاقبة كل من محمود محمد عبدالتواب، وأحمد سلامة علي، ومحمد ابراهيم حامد، والحارث عبدالرحمن، وابراهيم اسماعيل اسماعيل، وعبدالله محمد شكري، ومحمود عبدالحميد احمد بالاعدام شنقا.



ومعاقبة كل من محمد ايمن، وحسين هلال، محمود حسين بالسجن المشدد ١٥ سنة.



ومعاقبة ١٥ متهما بالسجن المشدد ١٠ سنوات، وبراءة ٧ متهمين مما اسند اليهم.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعقدت جلسات القضية برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية محمد الجمل.



وكانت محكمة جنايات القاهرة، أحالت أوراق ٧ متهمين في القضية، لفضيلة المفتي وحددت جلسة ١٢ نوفمبر للنطق بالحكم، وفي ذلك الجلسة قررت المحكمة مد الاجل لجلسة ٢٥ نوفمبر.



يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.