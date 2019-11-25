ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الإعدام لـ٧ والمشدد لـ ١٨ وبراءة ٧ آخرين في خلية ميكروباص حلوان

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:54 ص
محاكمة
محاكمة
Advertisements
أحمد مهدي
قضت الدائرة ٥ إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالحكم على ٣٢ متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ميكروباص حلوان".

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من محمود محمد عبدالتواب، وأحمد سلامة علي، ومحمد ابراهيم حامد، والحارث عبدالرحمن، وابراهيم اسماعيل اسماعيل، وعبدالله محمد شكري، ومحمود عبدالحميد احمد بالاعدام شنقا.

ومعاقبة كل من محمد ايمن، وحسين هلال، محمود حسين بالسجن المشدد ١٥ سنة.

ومعاقبة ١٥ متهما بالسجن المشدد ١٠ سنوات، وبراءة ٧ متهمين مما اسند اليهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعقدت جلسات القضية برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية محمد الجمل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أحالت أوراق ٧ متهمين في القضية، لفضيلة المفتي وحددت جلسة ١٢ نوفمبر للنطق بالحكم، وفي ذلك الجلسة قررت المحكمة مد الاجل لجلسة ٢٥ نوفمبر.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. الحكم على المتهمين فى خلية ميكروباص حلوان بينهم 7 متهمين محالين للمفتى

مد أجل الحكم في قضية خلية ميكروباص حلوان لـ٢٥ نوفمبر

ترشيحاتنا

إنجاز تاريخي .. لاعب الهلال يتوج بـ 3 بطولات في 24 ساعة

حذاء القتيل وأدوات الجريمة.. النيابة تعاين شقة سيدة قتلت دجال الهرم بمعاونة خطيب شقيقتها

تخفيف العذاب عن أبو لهب يوم الاثنين لهذا السبب

لأول مرة.. إيران تكشف تفاصيل إحباط هجوم مماثل لـ هجمات أرامكو

هل النوم مكروه بعد صلاة الفجر .. به تخسر 7 فضائل ولا يباح بهذه الحالة

فيديوجراف| تعرف على سيارة محمد رمضان الجديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصدفة تنقذ سبعينية علقت داخل حمام منزلها 8 أيام .. صور

أيها أجمل | 4 فساتين لـ رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي

بفستان مشجر.. ديانا حداد تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير