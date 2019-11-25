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رياضة

هاني سعيد يستقر على اعتزال كرة القدم

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:22 م
هاني سعيد
هاني سعيد
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محمد رشاد
قرر هانى سعيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، إعلان اعتزال الساحرة المستديرة عقب مواجهة حرس الحدود غدًا الثلاثاء فى إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأكد مصدر مطلع فى المقاصة، أن هانى سعيد استقر على اعتزال كرة القدم بشكل نهائى بعد أن بلغ من العمر 39 عامًا، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك عرضا لتولى منصب المدير الرياضى بنادى بيراميدز، ومن المنتظر أن يعقد اللاعب جلسة مع المسئولين ببيراميدز لبحث الخطة المستقبلية.

واختار الجهاز الفنى لمصر المقاصة بقيادة ميدو 19 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، استعدادا لمباراة حرس الحدود المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء الغد باستاد السلام فى الأسبوع السادس بالدوري.

وضمت قائمة المقاصة كلا من: محمود حمدى ومحمد كوكو وشريف عويس وأحمد مودى، وشريف حازم وهانى سعيد وعصام صبحى وحسنى فتحى، ومحمد دسوقى ومحمد مسعد وميدو جابر ومحمد رمضان وصلاح عاشور، وصلاح أمين ومحمد إبراهيم وفوافى وبيكلى وخالد اوتشو واودو موزيس.

وطالب المدير الفنى لفريق المقاصة لاعبيه بمواصلة النتائج الإيجابية واستغلال كافة الفرص التى تتاح لهم أمام المرمى، مؤكدا أن الحرس فريق منظم وقوى ويقوده مدير فنى مميز.

وكان فريق المقاصة أدى تدريبه الأخير بالملعب الفرعى باستاد الدفاع الجوى، وعقب المباراة اختار ميدو قائمة اللاعبين المختارين للمباراة للدخول فى المعسكر المغلق. وكان المقاصة قد تعادل مع دجلة بهدفين لكل منهما فى الجولة الخامسة بالدوري.
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