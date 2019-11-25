باهر المحمدي: لقاء الجزيرة له حسابات مختلفة والجميع على أتم الاستعداد

أكد باهر المحمدى، قائد الإسماعيلي، أن الفريق على أتم استعداد لمباراة الغد أمام الجزيرة الإماراتي في دور الـ١٦ من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.





وقال باهر المحمدي، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي، "هناك عدد من اللاعبين الدوليين بالفريق لم يشاركوا فى التدريبات الجماعية بسبب ارتباطهم مع المنتخب، ولكن الجميع جاهز للمواجهة".





وتابع "اللاعبون تناسوا تماما نتيجة مباراة الذهاب، ولقاء غدا له حسابات مختلفة ونبحث عن الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية".





واستكمل قائد الدراويش حديثه، مؤكدًا أن الجزيرة الإماراتى فريق كبير ويلعب من أجل الفوز.





وكان الإسماعيلي تأهل إلى دور الـ16 بالبطولة العربية، بعدما تخطى الأهلي الليبي بالدور الـ32.