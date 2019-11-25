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أخبار العالم

إسقاط طائرة إسرائيلية في قطاع غزة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:47 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاومة أسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية شمالي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي آدرعي "قبل قليل تم رصد اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. نتيجة لذلك تم تفعيل إنذار في منطقة مفتوحة فقط".

وذكرت وكالة "سما" الفلسطينية أن الصاروخ سقط بالمنطقة المفتوحة في المجلس الإقليمي "أشكول".

ويأتي ذلك بعد موجة من القصف المتبادل بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت انها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية.

وأجرت جامعة الدول العربية اجتماعا عاجلا على مستوى رؤساء الوزراء، وأكد بيانه الختامي على عدم قانونية التصريحات الأمريكية.

وقال البيان إن القرار الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية باطل وليس له أثر قانوني.

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