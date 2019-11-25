بيتزا وكرة سلة | مشاكسة جديدة بين صلاح وولفرين .. فيديو

استعرض الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي عبر موقع "يوتيوب" حلقة من برنامجه "فيس أوف" الذي يُذاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جمعت نجمي الفريق المصري محمد صلاح والصربي ديان لوفرين.



ويشتهر الثنائي صلاح ولوفرين بصداقتهما خارج الملعب، وتجمعهما مشاكسات عديدة، كان آخرها في تلك الحلقة التي شهدت مجموعة من الأسئلة يجيب عليها اللاعبان، وتتناول حياتهما الشخصية.



وحول سؤال عن الكيفية التي أنفق بها النجم المصري خمسة جنيهات عندما كان صغيرًا، قال صلاح إنه كان يحتفظ بها في محفظته، ورد لوفرين بأنه كان ينفق 3 أو4 يورو، ليداعبه صلاح بأنه ينتمي لعائلة ثرية، قبل أن يرد لوفرين قائلًا بأنها 3 يورو وليست 30 يورو.



وحول نوع البيتزا الذي يفضله النجمان، قال صلاح إنه لا يحب البيتزا، ويأكلها مرة كل شهر أو شهرين، قبل أن يضيف أنه يفضل أن تكون بالموتزاريلا وصوص الهالوبينو، وداعب نجم روما السابق زميله الصربي مطالبًا إياه بالتوقف عن تقطيع الباستا لقطع صغيرة، حيث تصبح مثل الأرز.



ورد لوفرين بأنه لا يشعر بالراحة عندما يجلس صلاح بجواره أثناء الأكل، حيث ينظر له ويجبره على الضحك، وأضاف أنه لا يريد أن يتكلم، يريد فقط أن يأكل، ليرد صلاح ضاحكًا بأنها ليست مسابقة ليأكل بتلك الطريقة.



وتناول السؤال التالي الرياضة المفضلة للنجمين بخلاف كرة القدم، وقال صلاح إنه يفضل كرة السلة، قبل أن يقاطعه لوفرين، ليطالبه النجم المصري بأن يترك له الفرصة لكي يتحدث، وأكمل أنه يقصد ممارستها في المنزل عبر الـ "بلاي ستيشن" بينما قال لوفرين إنه يفضل التنس وتنس الطاولة، ليسخر صلاح مجددًا، متسائلًا كيف يفضل تنس الطاولة رغم خسارته 21 مباراة في اللعبة خلال يومين فقط.



ويلعب المدافع الصربي بقميص ليفربول منذ عام 2014، حيث انتقل من صفوف فريق ساوثامبتون، بينما انتقل صلاح من صفوف فريق روما الإيطالي إلى ليفربول عام 2017.



