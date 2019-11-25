طائرة الأهلي تهزم سموحة و السلة تخسر من الجزيرة

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب فريق سموحة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري.



وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت اداء قويا من جانب الفريقين قبل أن يحسمها الاهلي لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط ، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي : 23-25 ، و25-11 ، و25-17 ، و25-17.



فيما لاقي فريق السلة بالقلعة الحمراء خسارة أمام فريق الجزيرة في ذهاب الدور نصف النهائي من منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

أقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر ، وشهدت أداءا قويا من جانبين الفريقين لينتهي وقتها الأصلي بتعادل الفريقين بنتيجة 76- 76 ، قبل أن يحسم الفريق المنافس المباراة لصالحه بعد الوقت الإضافي بنتيجة 94-81 ، ويقام لقاء العودة بين الفريقين غدا الثلاثاء.



