تجنيز تاسوني أنجيل ..14 من أعضاء المجمع المقدس يشاركون في صلوات التجنيز ..البابا تواضروس: صورة نقية للحياة المعاشة في الكنيسة

إقامة صلوات تجنيز تاسوني أنجيل بكنيسة مارجرس بسبورتينج

14 من أعضاء المجمع المقدس يشاركون في صلوات تجنيز جثمان تاسوني أنجيل

البابا تواضروس ناعيا تاسوني أنجيلا: صورة نقية للحياة المعاشة في الكنيسة





أقيمت صلوات تجنيز جثمان تاسوني أنجيل زوجة المتنيح القمص بيشوي كامل الاب الروحي للخدمة بالإسكندرية في كنيسة مارجرجس سبورتينج بالإسكندرية.





يحضر صلاة الجناز عدد كبير من أحبار الكنيسة ومجمع كهنة الإسكندرية ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة وشعب غفير امتلأت بهم كنيسة مارجرجس بسبورتنج وامتد إلى فناءها.





وتميز الحضور من السيدات بحرصهن على ارتداء ملابس بيضاء اقتداءً بتاسوني أنجيل التي ارتدت الملابس البيضاء حين تنيح زوجها في سابقة لم تحدث من قبل، تبعتها بعدها أخريات.





ورقدت رفيقة عمر المتنيح القمص بيشوي كامل أمس عن عمر ناهز ٨٩ سنة، بعد حياة ممتلئة بالعطاء والخدمة على مدى حياتها.





والراحلة هى شقيقة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين، كما لها أيضا شقيقين كاهنين، إلى جانب شقيقتين راهبتين في دير الشهيد أبي سيفين.





شارك في صلوات تجنيز جثمان تاسوني أنجيل زوجة المتنيح القمص بيشوي كامل ١٤ من أساقفة الكنيسة، وذلك بكنيسة الشهيد مارجرجس سبورتنج بالإسكندرية.





والأساقفة المشاركين في الصلاة وهم أصحاب النيافة:الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والأنباديمتريوس أسقف ملوي (شقيق تاسوني أنجيل) والأنبا استفانوس أسقف ببا والفشن والأنبا كيرلس آفامينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا بمريوط والأنبا إرميا الأسقف العام والأنبا صليب أسقف ميت غمر والأنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة.





كما شارك أيضا، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس ألماطة والهجانة وشرق مدينة نصر والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية والأنبا ساويروس الأسقف العام والمشرف على ديري الأنبا موسى بالعلمين والانبا توماس بالخطاطبة.





كما شارك من أعضاء المجمع المقدس أيضًا القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، إلى جانب مشاركة وفد من رهبان دير مارمينا، ومجمع كهنة الإسكندرية ووفد من كهنة ملوي ومن كل مصر ومن راهبات دير الشهيد أبي سيفين مصر القديمة والمكرسات وشعب غفير امتلأت بهم كنيسة مارجرجس بسبورتنج وامتد إلى فناءها.





وتميز الحضور من السيدات بحرصهن على ارتداء ملابس بيضاء اقتداءًا بتاسوني أنجيل التي ارتدت الملابس البيضاء حين تنيح زوجها في سابقة لم تحدث من قبل، تبعتها بعدها أخريات.





ورقدت رفيقة عمر المتنيح القمص بيشوي كامل أمس عن عمر ناهز ٨٩ سنة.





بعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية برسالة تعزية في رحيل تاسونى أنجيلا زوجة القمص بيشوى كامل والتى رحلت عن عالمنا عن عمر ناهز ٨٩ عاما.





وقال قداسة البابا تواضروس في برقية العزاء، خالص تعزياتي القلبية في رحيل هذه الأخت المباركة والتي قدمت لنا صورة نقية في السيرة الروحي والحياة المعاشة في الكنيسة.





وتابع ، لقد كانت سندًا قويًّا للمتنيح طيب الذكر أبونا بيشوي كامل في مسيرة خدمته وكهنوته وأيضًا في مسيرة مرضه وآلامه، لافتا إلى أنها ظلت بعد رحيله وعبر عشرات السنوات أمينة في حياتها وخدمتها وصورتها الطوباوية.





وأضاف: كان رداؤها الأبيض معبرًا عن سيرتها المباركة، لقد عرفتها عن قرب وشاركت معنا في مناسبات عديدة ، وكانت دائمًا في بشاشتها وروحها المفرحة.





واختتم كلمته قائلا، على رجاء القيامة نودعها طالبين العزاء لأسرتها ولنيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وتوابعها ولأبونا بيجول بألمانيا ولأبونا كيرلس بأمريكا، ولكل أبنائها الروحيين وأحبائها وشعب كنيسة مارجرجس اسبورتنج ، وليحفظكم المسيح في ملء نعمته ، ويمنحنا أن نكمل أيام حياتنا بسلام.



